Омск-Информ
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·Общество

Новый водопровод появится в Ленинском округе. Он обеспечит питьевой водой жилые дома для многодетных семей.

В Омске этим летом построят новый водопровод протяженностью почти 5 км. Появится объект в Ленинском округе. Строительство анонсировал мэр города Сергей Шелест. По его словам, питьевой водой будут обеспечены 53 земельных участка, которые предназначены под жилые дома для многодетных семей.

– Работами в районе дома № 20/2 по Сибирскому проспекту займется ООО «Омскстройресурс», контракт с компанией заключен на сумму чуть более 44 млн рублей, – добавил Шелест.

Завершить строительство водопровода подрядчик должен до 15 августа.

·Общество

Новый водопровод появится в Ленинском округе. Он обеспечит питьевой водой жилые дома для многодетных семей.

В Омске этим летом построят новый водопровод протяженностью почти 5 км. Появится объект в Ленинском округе. Строительство анонсировал мэр города Сергей Шелест. По его словам, питьевой водой будут обеспечены 53 земельных участка, которые предназначены под жилые дома для многодетных семей.

– Работами в районе дома № 20/2 по Сибирскому проспекту займется ООО «Омскстройресурс», контракт с компанией заключен на сумму чуть более 44 млн рублей, – добавил Шелест.

Завершить строительство водопровода подрядчик должен до 15 августа.