Об этом заявляют в мэрии. Всего в городе насчитывается 293 подобные территории.

Об этом заявляют в мэрии. Всего в городе насчитывается 293 подобные территории.

В Омске продолжают проводить противопаводковые мероприятия. Работы на объектах ведутся круглосуточно, сотрудники УДХБ трудятся в две смены. В мэрии заявили, что снег был вывезен со всех мест возможных подтоплений – всего в городе 293 подобные территории.

– Проблемные участки дорог, на которых скапливается вода, – на контроле дорожных служб, несколько раз в день на этих территориях проводится откачка воды. Вся водооткачивающая техника находится в работе постоянно. Там, где есть ливневки, специалисты проверяют их состояние и при необходимости проводят дополнительную очистку и пропарку, – рассказали в мэрии.

Ночью талые воды откачали с улиц Белозерова, Нефтезаводской и Космического проспекта. Сегодня работы пройдут на улицах Волкова, Котовского, Жуковского и 5-й Островской. За сутки в Омске откачивают в среднем порядка 1 тыс. кубометров воды.

Также дорожники начали уборку прибордюрных пространств на улицах Красный Путь, 3-я Островская, Лизы Чайкиной, Ивана Алексеева, Крупской, проспекте Маркса и на подъездах к Фрунзенскому мосту.