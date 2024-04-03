Омск-Информ
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·Общество

Все они обращались за медицинской помощью.
Текущей зимой из-за гололеда в Омске пострадало 606 детей. Все они обращались за медицинской помощью.
– Согласно данным еженедельного мониторинга травм, осуществляемого министерством, общее число травмируемых в зимние месяцы года, а также в ноябре и в марте взрастает в среднем на 25–30 % по сравнению с другими месяцами года, – рассказали РИА «Омск-информ» в региональном Минздраве.
При этом от падения наледи или сосулек в Омске этой зимой не пострадал ни один ребенок. В учреждениях здравоохранения не было зарегистрировано ни одного обращения.
1145Екатерина Цыганова
·Общество

Все они обращались за медицинской помощью.
Текущей зимой из-за гололеда в Омске пострадало 606 детей. Все они обращались за медицинской помощью.
– Согласно данным еженедельного мониторинга травм, осуществляемого министерством, общее число травмируемых в зимние месяцы года, а также в ноябре и в марте взрастает в среднем на 25–30 % по сравнению с другими месяцами года, – рассказали РИА «Омск-информ» в региональном Минздраве.
При этом от падения наледи или сосулек в Омске этой зимой не пострадал ни один ребенок. В учреждениях здравоохранения не было зарегистрировано ни одного обращения.
1145Екатерина Цыганова