Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в регионе.

Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии в регионе.

Эксперты портала «Зарплата.ру» опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий в Омской области в этом месяце. Так, до 140 тыс. рублей в регионе готовы платить обмотчику элементов электрических машин. Сотруднику предстоит изготавливать диски переднего тормоза и вести процесс обработки сложных деталей на станках с программным управлением.

До 130 тыс. рублей предлагают главному инженеру на заводе. В обязанности сотрудника входит разработка и реализация годовых планов по ремонту оборудования. Также инженер должен контролировать сроки и качество выполняемых работ, обеспечивать безопасные условия труда и организовывать монтажные и пусконаладочные работы.

Около 100 тыс. рублей предлагают дерматологу-косметологу. Кандидат будет заниматься инъекциями, проведением контурной пластики, аппаратных процедур и мезотерапии.

Аналогичную зарплату предлагают оператору протравочной машины, машинисту асфальтоукладчика и шеф-повару в санатории поселка Ачаирского.