Бизнесвумен распродает всю свою недвижимость, в том числе, и банно-гостиничный комплекс. Омский климат ей категорически не подошел.

Бизнесвумен распродает всю свою недвижимость, в том числе, и банно-гостиничный комплекс. Омский климат ей категорически не подошел.

В элитном поселке «Сибирский квартал» в Ленинском округе Омска, на улице Новоатаманской выставили на продажу коттедж за 82,4 млн рублей. Недвижимость представляет собой несколько одноэтажных кирпичных построек на участке в 10 соток. В доме жилой площадью 229, 9 кв.м. всего 4 комнаты. Зато имеются два санузла каминная зона, системы видеонаблюдения и кондиционирования. В части одного из санузлов предусмотрена баня или сауна. Квартиру отличает огромная гостиная в 70 «квадратов».

Покупателю достанутся дизайнерский ремонт в стиле хай-тек в бело-серо-черных тонах, а также итальянская и немецкая мебель. Внутренняя обстановка в коттедже чем-то похожа на дом снежной королевы: масса зеркал, обстановка в холодных оттенках, массивные хрустальные люстры. Цветные мебель и стены встречаются только в бытовых помещениях и гардеробной. Кроме того на территории поселка имеются детская и спортивная площадка.

Представитель агентства недвижимости, куда обозреватель «Омск-информа» обратился под видом потенциального покупателя, не смог внятно объяснить причину столь высокой стоимости объекта. Но зато рассказал, почему продавец решил продать коттедж. Владельцу дома не подошел омский климат.

- Владелица дома, предпринимательница Елена, уезжает на постоянное место жительства в Сочи. В Омске ей не климат: головные боли и аллергия. Наш клиент устала жить на два города: бывала в Сочи по 10-11 раз в год, - пояснил риэлтор.

Со слов сотрудницы агентства, бизнесвумен надеется реализовать принадлежащий ей банно-гостиничный комплекс «Оазис» на улице Госпитальной. Объект стоимостью 110 млн рублей с 13 гостиничными и 5 банными номерами на продаже с октября прошлого года.