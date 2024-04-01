Это сделают, чтобы исключить вспышку инфекции. Решение принял глава омского Роспотребнадзора Александр Крига.

Это сделают, чтобы исключить вспышку инфекции. Решение принял глава омского Роспотребнадзора Александр Крига.

В последние годы в Омской области наблюдается рост заболеваемости корью. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в прошлом году только 59,6 % детей в возрасте 1 года и 56 % детей в возрасте 6 лет были привиты против этой опасной инфекции. В результате в 2023 году зарегистрировали 29 случаев, что превысило показатель заболеваемости за предыдущий год в 29,65 раза. В этом году за два месяца выявили уже два случая кори. Среди заболевших оказались двое взрослых и один ребенок.

Из-за такой ситуации глава омского Роспотребнадзора Александр Крига принял решение провести подчищающую иммунизацию против кори. С 4 апреля по 31 декабря вакцинация будет проводиться не только среди омичей, но и среди мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, которые ранее не проходили иммунизацию. Соответствующее постановление опубликовали на сайте ведомства.