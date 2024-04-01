Вспоминаем иностранцев, выступавших за «Авангард» с 2015 года. В истории клуба с того времени прошло немало событий.

Нынешний сезон для «Авангарда» был богат на рекорды, некоторые из которых установил американский легионер команды Рид Буше. Другие иностранные игроки «ястребов» проявили себя тоже вполне достойно. В связи с этим РИА «Омск-информ» решило вспомнить зарубежных хоккеистов, которые ранее выступали за «Авангард». Около девяти лет назад мы рассказывали о чехах, словаках, североамериканцах и прочих легионерах, игравших за «Авангард» в разные годы. С тех пор прошло немало времени. И событий. Потеря «Авангардом» «Арены Омск», вынужденная смена прописки на подмосковную Балашиху, первый после семилетнего перерыва выход в финал Кубка Гагарина, завоевание Кубка Гагарина, постройка новой «G-Drive Арены» в Омске, возвращение домой. Все эти годы в составе омичей выступали разные иностранцы. Кто-то запомнился сильнее, а глядя на фамилии других, даже удивляешься: неужели и он здесь играл? Некоторые из иностранцев после «Авангарда» либо во время игры за него становились обладателями Кубка Стэнли, олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, а иные отметились лишь провокационными высказываниями и бытовыми злоключениями.

В этом материале легионеров отсортировали по сезонам за «Авангард», поэтому, если какой-то из них покажется скудным по наполнению, это вовсе не означает введения жесткого лимита. Просто большинство иностранцев сохранилось с прошлого сезона.

Мы постарались рассказать обо всех иностранцах.

Прилетев в Омск в июле 2015 года, габаритный швед заявил, что играет жестко, а также собирается забивать голы. Это намерение он начал исполнять уже на предсезонном сборе в Чехии. Три сезона в «Авангарде» получились неравномерными. В первом – регулярный чемпионат и немного плей-офф, во втором – и регулярный чемпионат, и плей-офф, в третьем – только чемпионат. И виной всему травма.

Хотя началось все с радостного для Юнаса известия: его включили в состав сборной Швеции на Олимпиаду-2018. Он с воодушевлением рассказывал в интервью об исполнении своей детской мечты. К сожалению, наслаждаться моментом пришлось недолго: уже в третьем матче группового этапа с Финляндией он попал под хит форварда Петри Контиолы и получил серьезную травму головы. Разумеется, о дальнейшей игре в такой ситуации речи не шло. Защитник вернулся в Омск и за играми «Авангарда» в плей-офф наблюдал по телевизору, хотя из-за последствий травмы хоккеист даже не мог подолгу смотреть на свет.

30 апреля 2018 года контракт с «Авангардом» истек, и Юнас уехал на родину. Восстановившись от травмы, отыграл чемпионат- 2018/2019 за «Рёгле БК», после чего перешел в «Лександ ИФ», в котором провел четыре следующих сезона. В декабре 2023 года переехал в Словакию, став игроком братиславского «Слована». По предварительным данным, 36-летний защитник рассчитывает продолжить карьеру там.

24-летний защитник стал первым новичком омской команды в 2015 году. К концу регулярного чемпионата «Авангард» был наименее пропускающей командой «Востока», в чем, безусловно, была и заслуга Кемпни. В плей-офф забросил только две шайбы, зато важные. Обе пришлись на шестой матч с «Салаватом Юлаевым», помогли его выиграть и вернуть надежду на продолжение борьбы в плей-офф. Да, спустя два дня уфимцы выиграли и оставили омичей за бортом розыгрыша Кубка Гагарина.

Кемпни был признан лигой лучшим защитником второго раунда. Возможно, он провел бы в стане «ястребов» еще пару-тройку сезонов, однако его амбиции были выше, он давно стремился за океан. Весной 2016-го защитник сыграл за свою сборную на чемпионате мира в России, и уже в те майские дни решился вопрос о его переходе: одних «ястребов» Кемпни сменил на других – «Чикаго Блэкхоукс». Защитник подписал годичный контракт новичка и, проведя дебютный сезон, продлил соглашение еще на год.

А в феврале 2018 года произошел судьбоносный обмен в «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которого был знаменитый Александр Овечкин. 7 июня после пятого поединка с «Вегас Голден Найтс» Кемпни поднял над головой Кубок Стэнли. После была парочка сезонов в «Вашингтоне» с вылетом уже в первом раунде и тяжелая травма летом 2020 года. Растеряв форму, защитник поскитался по АХЛ, а в 2023 году вернулся на родину, подписав контракт с пражской «Спартой», за которую выступает и сегодня.

Сезон-2015/2016 стал вторым для чеха в составе «Авангарда». Он стабильно входил в число лучших бомбардиров команды в «регулярке». Но, несмотря на талант и результативность, Соботка был подвержен травмам. Из-за них первые два плей-офф получились для него сокращенными – вторые раунды он встречал в лазарете.

Лишь весной 2017 года Владимир полноценно проявил себя в Кубке Гагарина, проведя все 12 матчей и став лучшим бомбардиром «Авангарда» в плей-офф. Увы, его заслуги не помогли: в решающем шестом матче против «Ак Барса» в Казани омичи безальтернативно «сгорели» – 0:5, и «Авангард» третий год подряд не сумел преодолеть второй раунд.

Помимо проблем со здоровьем, каждое межсезонье возникали новости о возможном возвращении Соботки в НХЛ. В тот же «Сент-Луис Блюз», к примеру, из которого он и перешел в «Авангард». Так и вышло – весной он стал игроком этого клуба и сразу же заявил, что НХЛ – лучшая лига в мире, а жизнь в Америке, конечно, лучше. Потом были два сезона в «Баффало Сейбрз», завершившиеся очередной травмой, месяц игры за швейцарский «Рапперсвиль-Йона Лейкерс» и подписание контракта с пражской «Спартой», за которую чех играет и сегодня. С ней он становился бронзовым призером Экстралиги в 2021 году.

В Омске чешский голкипер запомнился оригинальным игровым шлемом с надписью «STOP». Он объяснил, что как-то раз увидел такой дорожный знак, и он ему понравился. Соперникам же этот символ должен был указывать, что дорога к воротам Фурха – неправильная. За три сезона в «Авангарде» он полюбился болельщикам своей надежной игрой. Хотя были и у него курьезные моменты. К примеру, в четвертом матче серии плей-офф с «Ак Барсом» в марте 2017 года шайба, отскочив от ловушки, угодила в заднюю часть его фирменного шлема и покатилась по спине вратаря. Он инстинктивно попытался не дать ей упасть на лед, но не сумел. Это было третье поражение «Авангарда» в серии.

В 2018 году Фурх перешел в «Северсталь», за которую отыграл один сезон, после чего покинул лигу, став игроком шведского «Эребру». В 2020-м вернулся в КХЛ, подписав контракт с минским «Динамо», и вновь ограничился одним сезоном. Затем были чешская «Плзень» и шведский «Ферьестад», с которым весной 2022-го он стал чемпионом Швеции.

Осенью 2022 года Доминик отклонил предложение от «Авангарда».

В настоящее время играет на родине за «Комету» из Брно.

«Ну как можно сравнивать меня с Ягром!» – заявил Эрат журналистам, едва оказавшись в России. Сказал он это не от высокомерия, наоборот – из скромности, дескать, до Ягра ему далеко. Фраза прозвучала после первого матча в составе «Авангарда» – в Москве, 29 сентября 2015 года, против ЦСКА. Он не задался ни для его новой команды (0:2), ни для самого 34-летнего ветерана: несколько попыток бросить по воротам и минусовой показатель полезности.

За «Авангард» Эрат забросил всего шесть шайб, но, что интересно, пять из них стали победными. Мастерство берет не количеством, но качеством.

После окончания контракта с омичами вернулся на родину, в «Комету» из Брно, с которой в 2017 и 2018 годах стал чемпионом Чехии. Возможно, поиграл бы еще, но замучили травмы. В 2020 году завершил карьеру. Как признавался Мартин, у него две грыжи межпозвоночных дисков и ему не хочется закончить так, чтобы не иметь возможности играть со своими детьми в футбол или кататься на коньках. Здоровье важнее.

В марте 2022 года Эрат вошел в тренерский штаб назначенного главным тренером сборной Чехии Кари Ялонена. 29 июня 2023 года, с увольнением финна, лишился своей должности.

Обаятельный усач появился в «Авангарде» в ноябре 2016 года. До этого за плечами у него был сезон за «Адмирал», поэтому адаптироваться в КХЛ не пришлось. Первый матч пришелся на 24 ноября – прямо в день 32-летия. Порадовать ни себя, ни болельщиков он не сумел. Но уже два дня спустя открыл счет в игре с «Ак Барсом», а еще через несколько суток разразился дублем в ворота «Медвешчака» в Загребе.

Остаток чемпионата Бут голевыми подвигами не особо радовал. Но уже в плей-офф своей победной шайбой в овертайме третьего матча в Казани (4:3) подарил болельщикам надежду на возрождение «Авангарда». Отставание «ястребов» сократилось до 1:2. Увы, серию вытащить не удалось.

Интересно, но всего этого могло и не быть. Дело в том, что в межсезонье, летом 2016 года, Бут получил пробный контракт с «Анахайм Дакс». На его тренировочный лагерь нужно было попасть из Канады. У Бута есть лицензия пилота, поэтому он прыгнул за штурвал самолета и отправился в США самостоятельно. По пути попал в густую облачность, из-за влажности двигатель замерз и заглох. Самолетик медленно, но верно отправился вниз. Даже вечный оптимист Дэйв приуныл в этой ситуации и несколько раз отправлял жене прощальное сообщение – интернет плохо ловился. Но когда аэроплан вышел из облачности, злополучный движок запустился. Бут моментально забыл, что несколько минут назад прощался с жизнью, и двинулся к месту назначения. Добрался благополучно. Правда, в «Анахайм» его так и не взяли.

После «Авангарда» были «Детройт», минское «Динамо», а затем Норвегия: «Манглеруд Стар», «Волеренга» и «СторхамарДрагонс», с которым в минувшем сезоне Бут едва не стал чемпионом. Сегодня играет за «Айсберен Регенсбург» во второй лиге Германии.

За плечами у шведа уже был сезон в «Авангарде» (2014/2015), а на следующий он попросил омский клуб отпустить его из-за рождения ребенка. Без дела Густафссон не сидел и отыграл чемпионат за швейцарский «КлотенФлайерс». Потом вернулся в «Авангард», убедившись лично, что хоккей в КХЛ интереснее, чем в Швейцарии, и подписал двухлетний контракт.

Сезон-2016/2017 полностью отыграл за «ястребов», а после Кубка Карьяла в ноябре 2017 года оказался шокирован решением клубного менеджмента поместить его на драфт отказов. Остаток чемпионата он провел в «Нефтехимике». Как уверял Густафссон, в его услугах был лично заинтересован главный тренер нижнекамцев Андрей Назаров. Через три месяца тот же Назаров вывел его из состава вместе со старожилом команды Дэном Секстоном, а потом объяснял, что оба захандрили, а он не психотерапевт, чтобы разбираться в депрессиях, а тренер.

В 2018 году Густафссон вернулся на родину, подписав контракт с «Лулео», за который выступает до сих пор. В 2020 году клуб, выигравший регулярный чемпионат, объявили победителем розыгрыша. Плей-офф не разыгрывался из-за пандемии. Так что одно чемпионское звание у игрока имеется, пусть и формальное.

В «Авангард» канадский снайпер, набиравший в «Тампа Бэй Лайтнингз» по 60 очков, приехал на спаде. В Омске особо яркой игрой не запомнился, зато прославился пламенным подкастом, где живописал жизнь в Сибири и игру в России. Досталось и дальним перелетам, и ужинам бутербродами с красной икрой, и заточенности КХЛ под одну команду (имелся в виду СКА). Адаптации канадца помешал пресловутый языковой барьер, но вот уж действительно, кому жемчуг мелок… Высказывания об икре тут же растащили на мемы – такие трапезы по карману далеко не всем россиянам. Порой он плохо понимал тренерские задания, что еще сильнее раздражало. Как-то раз в сердцах высказал одному из партнеров, который уверял, что открыт для паса: «Если ты все время открыт, то почему ты все еще в КХЛ, а не в НХЛ, рядом с Овечкиным?! Завали …» В общем, посоветовал замолчать.

В плей-офф «Авангард» вылетел уже после первого раунда, в котором встречался с «Салаватом Юлаевым». Капризный канадец в той серии забросил шайбу и сделал четыре передачи. В мае Перселл покинул Омск. По собственному признанию, он радовался этому так, будто его выпустили из тюрьмы. С тех пор о его персональной и профессиональной судьбе ничего не известно.

Перед переходом в стан «ястребов» негабаритный шведский форвард изучил КХЛ, проведя три сезона в «Сочи». Неограниченно свободным агентом стал из-за долгов своего клуба по зарплате. Петерссона очень обрадовало, что в Омске есть «ИКЕА» (на дворе, напомним, была весна 2017-го).

В «Авангарде» у него получилось неплохо: 10 шайб в «регулярке» и 5 в плей-офф, 3 из которых пришлись на победный матч с «Салаватом Юлаевым» (7:2). Он стал вторым игроком омичей, кому удался хет-трик в плей-офф. Тот плей-офф «ястребы» уже играли с главным тренером Германом Титовым, который сменил Андрея Скабелку.

Спустя пару недель после этого эпизода президентом «Авангарда» назначили человека, сделавшего за «Авангард» первый хет-трик в плей-офф, – Максима Сушинского. В межсезонье, покановое руководство определялось с кандидатурой главного тренера уже на замену Титову, Петерссон присоединился к Скабелке в «Барысе». Затем в его карьере были московское «Динамо», ярославский «Локомотив» и шведский «ХВ 71», куда он перешел в 2022 году и где играет до сих пор.

О подписании контракта с форвардом стало известно 18 мая 2017 года. Три дня спустя он получил звание чемпиона мира в составе сборной Швеции. До переезда в Омск провел два сезона за океаном, выступая в системе «Колорадо Эвеланш». Играл как за главную команду, так и в АХЛ.

В «Авангарде» играл до декабря 2017 года, успел забросить шесть шайб и трижды ассистировать партнерам. После чего его обменяли в «Нефтехимик» на Чеда Рау. Завершив сезон в Нижнекамске, Эверберг вновь стал чемпионом мира, а в июле подписал контракт с «Виннипег Джетс». Играл, правда, за фарм-клуб «Манитоба Мус» в АХЛ. Это вряд ли его устраивало, поэтому уже в ноябре 2018 года он покинул команду и оказался в швейцарском «Цуге», где и закончил сезон-2018/2019. Затем вернулся на родину и заключил соглашение с «Регле». С новой командой он стал победителем хоккейной Лиги чемпионов в 2022 году. За клуб из Энгельхольма выступает и сейчас.

В «Авангард» этот нападающий переходил в статусе второго бомбардира шведской «Фрелунды». Прилетев в Омск, обнаружил, что сюда не долетел его багаж. Возможно, в стане «ястребов» форвард показал бы все, на что способен. Увы, из-за травм, в регулярном чемпионате провел всего пять матчей. Даже в более скоротечном плей-офф у него набралось больше игр – семь. На столько и растянулся первый раунд, где омичи встретились с «Салаватом Юлаевым». Сундстрем забил два гола и отдал результативную передачу, но серию «Авангард» проиграл.

Следующий сезон Сундстрем провел в «Куньлунь Ред Стар», а потом вернулся во «Фрелунду». Играл там до 2023 года, а в нынешнем сезоне выступает за финский «Спорт». Его команда пыталась пробиться в четвертьфинал плей-офф СМ-лиги но не преуспела.

В Омске американец оказался в декабре 2017 года в результате обмена с «Нефтехимиком». В Нижнекамск отправился шведский форвард Деннис Эверберг. Рау в клубе из Татарстана показывал неплохую результативность, настреляв 10 шайб в 30 играх, однако в «Авангарде» после двух голов его бомбардирский запал иссяк. Не принес он пользы и в плей-офф. В межсезонье перешел в братиславский «Слован», за который отыграл сезон-2018/2019.

Последним профессиональным клубом Рау был шотландский «Глазго Клан», куда игрок перешел в 2019 году.

В «Авангарде» канадец появился в декабре 2018 года в результате обмена с «Куньлунем» на права на шведского форварда Акселя Хольмстрема. В первых семи матчах за «ястребов» Бек забросил пять шайб, сделал две передачи и признавался, что и сам от себя такой прыти не ожидал. До конца «регулярки» настрелял 10 шайб, а в плей-офф, даже несмотря на неучастие в некоторых матчах из-за травм, стал лучшим бомбардиром команды с 20 очками (4+16). Напомним, что под руководством Боба Хартли весной 2019 года «Авангард» впервые за семь лет дошел до финала Кубка Гагарина, где, правда, всухую уступил ЦСКА.

Бек отыграл за омичей также сезон-2019/2020, затем перешел в магнитогорский «Металлург». В марте 2021 года он встретился со своей бывшей командой в плей-офф и даже дважды огорчил ее. Однако шедший к своему первому Кубку Гагарина «Авангард» оставил «сталеваров» за бортом после первого раунда.

После «Магнитки» был сезон в минском «Динамо», после которого канадец перешел в «Сибирь», где играет и сейчас. В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и продлил соглашение с новосибирцами еще на два года.

Перед переходом двукратного обладателя Кубка Стэнли (оба взял с «Чикаго Блэкхокс» в 2010 и 2015 годах) в «Авангард» СМИ сообщали, что его в омский клуб не пускает жена. Тем не менее 6 сентября он появился в расположении «ястребов». Пока играл и осваивался, отмечал, что болельщики здесь совсем не такие, как за океаном, а более эмоциональные. А также говорил, что не прочь прочитать рэп для фанатов «Авангарда», если удастся взять Кубок Гагарина.

Но обещать – не значит жениться. Каламбур, кстати, не случайный: жена оказалась дамой настойчивой. Впрочем, ее можно понять – супруги ждали ребенка. К тому же и у Криса в бытовом плане в Омске явно не задалось: сначала он отравился едой и, по собственному признанию, буквально «не слезал с толчка». Потом тело покрылось сыпью: местные врачи диагностировали экзему, а его личный доктор из Торонто – опоясывающий лишай. 24 октября того же года Верстиг улетел в Канаду. За «Авангард» успел провести 11 игр, сделал дубль в ворота «Сибири», один раз огорчил «Слован» и сделал две результативные передачи.

После «Авангарда» играл за «Векшё Лейкерс» в шведской Элитсерии, «Рокфорд Айсхогс» в АХЛ и «Нитре» в словацкой Экстралиге. В апреле 2020 года объявил о завершении карьеры.

Изначально невысокий коренастый центрфорвард, всю карьеру проведший в АХЛ и НХЛ, намеревался играть за ярославский «Локомотив», с которым в июле 2018 года подписал контракт. Но незадолго до начала сезона его расторгли, поэтому первым (и единственным) российским клубом канадца стал «Авангард». Оказалось, что новый нападающий неплох на вбрасываниях, но грубоват – до конца года он заработал две дисквалификации, на один и три матча соответственно. В регулярном чемпионате он забросил за омичей семь шайб и сделал 21 передачу, в плей-офф семь раз удачно ассистировал.

30 апреля 2019 года покинул «Авангард» после истечения контракта и стал игроком швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон». За него выступал и в прошлом сезоне.

«Авангард» выбрал финского защитника на драфте КХЛ еще в 2012 году. Игроком «ястребов» он стал спустя шесть лет и заявил, что это лучшее место, где можно сделать шаг вперед как игроку. Он не ошибся: в 2019 году вышел в финал Кубка Гагарина, в 2021-м завоевал его, а в 2022-м стал олимпийским чемпионом, в финале обыграв команду России и забросив ей шайбу.

Летом, после олимпийского успеха Покка перешел в шведский «Ферьестад», и после сезона там перебрался в Швейцарию. Нынешний чемпионат начинал в «ЕХК Биль-Бьенн», а затемперешел в «СК Берн».

Карьеру габаритный нападающий начинал на родине, затем перебрался в Северную Америку. С КХЛ он успел познакомиться еще в 2012 году, когда во время локаута выступал за мытищинский «Атлант». После его окончания вернулся в НХЛ и выиграл в 2013 году Кубок Стэнли с «Чикаго Блэкхокс».

Пять лет спустя, осенью 2018-го перешел из швейцарского «Цуга» в «Авангард», заменив в составе «ястребов» бедолагу Верстига. Забил в первом же матче за «Авангард», против «Амура», в котором омичи победили 3:0. Дошел с омичами до финала Кубка Гагарина и в первом матче отправил шайбу в ворота ЦСКА, однако «Авангард» уступил и в этом поединке, и в трех следующих. Весной 2019 года покинул Омск и два следующих сезона провел в швейцарском «Фрибур-Готтероне», после чего объявил о завершении карьеры.

Этот парень перешел в «Авангард» вместе с Деарне, но, в отличие от последнего, за «железнодорожников» уже успел провести один сезон. За расторжение, кстати, оба получили солидные деньги: Максим – 20 млн рублей, а Дэвид – 10. В первом же матче нового регулярного чемпионата, который, по иронии судьбы, был именно с «Локомотивом», парочка напомнила о себе: Тальбо забил, а Деарне ему ассистировал. Омичи победили 4:0.

С четырьмя голами в «регулярке» и одним в плей-офф Тальбо завершил сезон в «Авангарде». В мае 2019 года он покинул омский клуб, а еще через месяц повесил коньки на гвоздь.

До перехода в «Авангард» защитник играл в НХЛ за «Милуоки Эдмиралс», «Нэшвилл Предаторз», «Торонто МейплЛифс», «Нэшвилл Предаторз», «Баффало Сейбрз», «Чикаго Блэкхокс». Засветился и в АХЛ, а между этими периодами был сезон в шведском «Брюнесе». В Балашиху защитник переехал из Чикаго и оба сезона входил в число лучших игроков обороны «Авангарда». 7 марта 2020 года, пока плей-офф еще не прервали из-за коронавируса, в Уфе забросил в ворота «Салавата Юлаева» 300-ю шайбу «Авангарда» в плей-офф.