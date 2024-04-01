Глава региона решил внести изменения в структуру регионального правительства.

Глава региона решил внести изменения в структуру регионального правительства.

В минувший четверг губернатор Виталий Хоценко подписал указ об увеличении числа замминистров. У министра здравоохранения Омской области их будет 7 вместо 6. У министра финансов, министра по делам молодежи, физической культуры и спорта и министра природных ресурсов и экологии – по 4 вместо 3.

По данным сайта правительства, у двух омских министров и до этого наблюдалась нехватка замов. У министра спорта Ивана Колесника их пока только два – Ольга Степанова и Дмитрий Зданович. У министра экологии Татьяны Хаврониной их тоже два – Сегей Палагута и Александр Володев. Им придется нанять еще по два зама.