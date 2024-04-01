Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подходящих размеров лужа нашлась на Левобережье в микрорайоне ​Кристалл-2.
Омичи устроили во дворе дома № 21/2 на проспекте Комарова заплыв на сапбордах. Как рассказали в соцсетях участники, длина и ширина лужи превышает 10 метров.
– Она вместила в себя несколько сапбордов, а также один многоместный рафт, – сообщается в посте.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, в заплыве принимали участие как взрослые, так и дети.
2512
·Общество

Подходящих размеров лужа нашлась на Левобережье в микрорайоне ​Кристалл-2.
Омичи устроили во дворе дома № 21/2 на проспекте Комарова заплыв на сапбордах. Как рассказали в соцсетях участники, длина и ширина лужи превышает 10 метров.
– Она вместила в себя несколько сапбордов, а также один многоместный рафт, – сообщается в посте.
Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, в заплыве принимали участие как взрослые, так и дети.
2512