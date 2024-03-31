Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

От паводковых вод пострадала трасса Омск-Русская Поляна. Там образовалось большое количество вводы.

В Омской области паводковые воды начали топить трассу Омск-Русская Поляна. Участок дороги находится возле границы с Казахстаном, недалеко от деревни Алабота. О происшествии сообщает портал Om1.ru, опубликовав видеокадры, на которых видно, что водителю приходится ехать по большому количеству воды.

- Машины стоят колоннами. Вода по колено. Никогда такого не видел, - рассказал очевидец.

Вероятнее всего, дорогу могло размыть из расположенных рядом озер – Кумдыколь и Жарылдыколь.

1610
·Происшествия

От паводковых вод пострадала трасса Омск-Русская Поляна. Там образовалось большое количество вводы.

В Омской области паводковые воды начали топить трассу Омск-Русская Поляна. Участок дороги находится возле границы с Казахстаном, недалеко от деревни Алабота. О происшествии сообщает портал Om1.ru, опубликовав видеокадры, на которых видно, что водителю приходится ехать по большому количеству воды.

- Машины стоят колоннами. Вода по колено. Никогда такого не видел, - рассказал очевидец.

Вероятнее всего, дорогу могло размыть из расположенных рядом озер – Кумдыколь и Жарылдыколь.

1610