В первые дни апреля будут идти дожди, а где-то и снег. Ожидается потепление.

В первые дни апреля будут идти дожди, а где-то и снег. Ожидается потепление.

Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в первые дни апреля. Так, второй месяц весны начнется в регионе с дождя, снега и потепления.

Завтра, 1 апреля, ночью столбик термометра опуститься до –4 градусов, а днем температура воздуха составит +7 градусов. Утром в регионе ожидается дождь и снег, а также ветер, порывы которого будут достигать до 13 м/с.

Во вторник, 2 апреля, погода в регионе не изменится. Осадки сохранятся, а ветер станет северо-западный со скоростью до 12 м/с.