Омск-Информ
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·Общество

Магнитная буря настигнет омичей 16 и 17 апреля. Однако специалисты классифицируют ее как слабую.

В середине апреля омичей ждет двухдневная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Погодное явление пройдет 16 и 17 апреля. Именно в эти дни геомагнитная активность выйдет за пределы нормы, но остановится в пределах значений, которые позволят отнести ее к магнитной буре класса G1 – слабая буря. 

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·Общество

Магнитная буря настигнет омичей 16 и 17 апреля. Однако специалисты классифицируют ее как слабую.

В середине апреля омичей ждет двухдневная магнитная буря. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Погодное явление пройдет 16 и 17 апреля. Именно в эти дни геомагнитная активность выйдет за пределы нормы, но остановится в пределах значений, которые позволят отнести ее к магнитной буре класса G1 – слабая буря. 

1642