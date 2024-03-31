Омск-Информ
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·Общество

Торговый комплекс находится на бульваре Архитекторов. Там продают сельхозтехнику и запасные части.

На Левобережье Омска после реконструкции ввели в эксплуатацию торговый комплекс. Здание находится на бульваре Архитекторов, 50.

Как рассказали в мэрии города, внутри здания находится ООО «Агро-Мастер» – компания по продаже сельхозтехники и запасных частей. Она и выступила застройщиком торгового комплекса. Его площадь составила 2916,5 кв. м.

·Общество

Торговый комплекс находится на бульваре Архитекторов. Там продают сельхозтехнику и запасные части.

На Левобережье Омска после реконструкции ввели в эксплуатацию торговый комплекс. Здание находится на бульваре Архитекторов, 50.

Как рассказали в мэрии города, внутри здания находится ООО «Агро-Мастер» – компания по продаже сельхозтехники и запасных частей. Она и выступила застройщиком торгового комплекса. Его площадь составила 2916,5 кв. м.