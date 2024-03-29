Омск-Информ
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·Общество

Глава региона рассказал о федеральных средствах, которые будут выделяться региону на аэропорт и Северный обход Омска.
В воскресенье, 31 марта, в эфире омских телеканалов покажут интервью губернатора Омской области Виталия Хоценко. В анонсе передачи глава региона рассказал о федеральных средствах, которые будут выделяться региону.
– На аэропорт, спасибо президенту, привлекаем федеральные деньги, чтобы, по сути, начать новую стройку. Все эти проблемы, связанные с гидроузлом, Северный обход есть возможность сдвинуть с мертвой точки. Новые проекты – флагманская школа, большой проект по капитальному ремонту школ, – рассказал губернатор.
Хоценко отметил, что в регионе собираются делать ставку на развитие оборонно-промышленного комплекса и молодежной политики. 
·Общество

Глава региона рассказал о федеральных средствах, которые будут выделяться региону на аэропорт и Северный обход Омска.
В воскресенье, 31 марта, в эфире омских телеканалов покажут интервью губернатора Омской области Виталия Хоценко. В анонсе передачи глава региона рассказал о федеральных средствах, которые будут выделяться региону.
– На аэропорт, спасибо президенту, привлекаем федеральные деньги, чтобы, по сути, начать новую стройку. Все эти проблемы, связанные с гидроузлом, Северный обход есть возможность сдвинуть с мертвой точки. Новые проекты – флагманская школа, большой проект по капитальному ремонту школ, – рассказал губернатор.
Хоценко отметил, что в регионе собираются делать ставку на развитие оборонно-промышленного комплекса и молодежной политики. 