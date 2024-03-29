В Центральном округе их стало на 10 больше. Еще одним работодателем стал «Центр водопроводных систем».

В Центральном округе их стало на 10 больше. Еще одним работодателем стал «Центр водопроводных систем».

В Омске вновь расширили перечень мест, куда будут отправлять тех, кого суд приговорил к обязательным и исправительным работам. Согласно постановлению администрации, опубликованному вчера, добавилось 10 мест в «Центре водопроводных систем».

Отметим, что «Центр водопроводных систем» зарегистрирован в Шербакульском районе, но внесли его в список мест отбывания наказаний на территории Центрального округа. В связи с этим число рабочих мест в округе выросло с 20 до 30.

Отметим, что омичей также отправляют отбывать наказание в «Тепловую компанию» (4 места) и «Гостиничный комплекс «Иртыш» (3 места). Их заново включили в документ, но уже в статусе акционерных обществ, а не муниципальных предприятий, как было раньше.