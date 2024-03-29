Омск-Информ
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·Общество

Следователи ищут записи с видеорегистраторов, которые могли запечатлеть момент ДТП, произошедшего 16 марта.
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту аварии, которая произошла на трассе Тюмень – Омск 16 марта в Любинском районе. В районе 565 км столкнулись два большегруза и микроавтобус Toyota Towm Ace с последующим их возгоранием. 
– Следователи обращаются к водителям и очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия: при наличии видеорегистратора, на котором мог быть запечатлен момент ДТП, просим предоставить видеозапись следователю, телефоны для связи: 8 (3812) 32-43-97; 8 (3812) 32-43-15; телефон доверия Следственного управления: 8 (3812) 395-506, – отметили в ведомстве.
Напомним, что в аварии погибли все водители транспортных средств, 5 пассажиров микроавтобуса. Еще двое пострадавших до сих пор находятся в больнице.
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·Общество

Следователи ищут записи с видеорегистраторов, которые могли запечатлеть момент ДТП, произошедшего 16 марта.
Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту аварии, которая произошла на трассе Тюмень – Омск 16 марта в Любинском районе. В районе 565 км столкнулись два большегруза и микроавтобус Toyota Towm Ace с последующим их возгоранием. 
– Следователи обращаются к водителям и очевидцам этого дорожно-транспортного происшествия: при наличии видеорегистратора, на котором мог быть запечатлен момент ДТП, просим предоставить видеозапись следователю, телефоны для связи: 8 (3812) 32-43-97; 8 (3812) 32-43-15; телефон доверия Следственного управления: 8 (3812) 395-506, – отметили в ведомстве.
Напомним, что в аварии погибли все водители транспортных средств, 5 пассажиров микроавтобуса. Еще двое пострадавших до сих пор находятся в больнице.
1073