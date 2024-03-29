Современные IT-технологии позволили сократить на 28 % время на подготовку заключения врачей-клиницистов. Скоро появится функция перераспределения нагрузки врачей.

Современные IT-технологии позволили сократить на 28 % время на подготовку заключения врачей-клиницистов. Скоро появится функция перераспределения нагрузки врачей.

«Ростелеком» и министерство здравоохранения Омской области провели конференцию для медиков, на которой подробно обсуждалась цифровизация регионального здравоохранения и развитие медицинской информационной системы.

Как сообщил директор по производству «РТ МИС» Николай Исай, на сегодняшний день в единой медицинской информационной системе Омской области (ЕГИСЗ) работают 23 тыс. пользователей из 99 организаций здравоохранения.

– Система решает множество задач: от перевода отдельных документов в электронный вид до цифровой трансформации, накопления Big Data и внедрения искусственного интеллекта, – говорит Николай Исай. – Логическая основа сервиса – электронная медицинская карта пациента, к ней прикрепляются результаты исследований, видны все назначения, записи и другая медицинская информация.

В прошлом году в систему был внедрен новый модуль, специалисты настроили взаимодействие с ВИМИС (вертикально-интегрированная медицинская информационная система), также была развернута единая лабораторная информационная система, запущен пилотный проект по оказанию телемедицинских консультаций в формате «врач-врач» – специалисты могут проконсультироваться с коллегами дистанционно, чтобы поставить точный диагноз.

Отдельного внимания заслуживает Единая радиологическая информационная система DIGIPAX, которая автоматизирует работу отделений лучевой диагностики региона. Врач-клиницист может не только ознакомиться с заключением коллеги, но и изучить сам снимок без установки дополнительного программного обеспечения на рабочее место.

– Единая радиологическая информационная система с входящими в нее модулями на базе технологий искусственного интеллекта позволяет вести историю исследований пациента, сокращает время на лечение, уменьшает лучевую нагрузку. Эффективность достигается за счет более точной диагностики и отсутствия необходимости проведения повторных исследований, – отмечает руководитель проектов «РТК Радиология» Татьяна Шилова. – Время на подготовку заключения врачом с использованием инструментов ИИ сокращается на 28 % по отношению к времени, затраченному на классический сценарий работы с использованием человеческого ресурса.

Новый модуль анализа компьютерной томографии легких для определения злокачественных образований, внедренный в прошлом году, позволяет с помощью технологии искусственного интеллекта обнаружить патологии органов грудной клетки, тем самым увеличивая процент раннего выявления рака легких. Модуль снижает нагрузку на рентгенологов, оптимизирует сортировку диагностических изображений и приоритизирует рассмотрение снимков с выявленными патологическими изменениями.

Директор Омского филиала «Ростелекома» Эдуард Серобабин сообщил, что в 2024 году планируется внедрение еще двух модулей на основе искусственного интеллекта.

– К 2025 году появится функция по перераспределению нагрузки врачей, снижению времени ожидания результатов диагностических исследований и, как следствие, повышению удовлетворенности населения оказываемой помощи системой здравоохранения в целом, – рассказал о планах Серобабин.

Одной из медицинских организаций региона, специалисты которой активно применяют цифровые технологии на практике, является Омский клинический кардиологический диспансер. Его специалисты поделились опытом использования медицинских систем в поликлинике и стационаре с коллегами из других организаций здравоохранения области.