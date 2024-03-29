В суде мужчина заявил, что деревья нашел уже спиленными кем-то другим. Однако Фемида не поверила этим словам.

В суде мужчина заявил, что деревья нашел уже спиленными кем-то другим. Однако Фемида не поверила этим словам.

Называевский городской суд вынес приговор в отношении одного из местных жителей. Он признан виновным по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Инцидент произошел в июле прошлого гола. Мужчина с помощью бензопилы незаконно спилил 28 берез в лесном массиве в урочище «Бывший колхоз Западный». Таким образом сельчанин причинил ущерб лесному фонду РФ на сумму около 300 тыс. рублей.

– Вину в совершении преступления мужчина не признал, утверждая, что деревья нашел в лесу уже спиленными кем-то другим. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Кроме того, мужчине придется полностью выплатить причиненный ущерб.