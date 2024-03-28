Из-за попадания птицы в кабину пилотов лайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в Казани. Новый самолет предоставили за час.

Из-за попадания птицы в кабину пилотов лайнеру пришлось совершить вынужденную посадку в Казани. Новый самолет предоставили за час.

Авиалайнер, на котором болельщики омского «Авангарда» добирались в Ярославль на шестой матч серии против «Локомотива», совершил вынужденную посадку в Казани. Причиной стало попадание птицы в стекло кабины пилотов.

Как сообщает телеграм-канал «Фанатский сектор 4*5», новый самолет был предоставлен болельщикам в течение часа. Сейчас они продолжают путь в Ярославль.

– В Казани тоже хотят, чтобы омичи сегодня выиграли. Нам поменяли борт меньше чем за час, и мы вновь едем к самолету, – говорится в сообщении фанатов.

Матч «Локомотив» – «Авангард» начнется сегодня в 22.30 по омскому времени. Счет в серии 3:2 в пользу волжан.