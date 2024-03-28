Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Меры поддержки». Сегодня в базу данных сервиса загружено более 200 программ субсидирования.

Россельхозбанк запустил онлайн-сервис «Меры поддержки». Сегодня в базу данных сервиса загружено более 200 программ субсидирования.

Специалисты маркетплейса «Свое Фермерство» Россельхозбанка разработали сервис «Меры поддержки» по подбору субсидий и льгот для агропредпринимателей и сельхозпредприятий. С его помощью аграрии могут в кратчайшие сроки ознакомиться со всеми доступными программами государственной поддержки и выбрать подходящий для себя вариант.

Сервис предоставляет доступ как к федеральным, так и к региональным программам субсидирования. Любой пользователь платформы «Свое Фермерство» может подобрать и ознакомиться с доступными мерами господдержки в интересующем его регионе. Сегодня сервис содержит уже более 200 программ субсидирования, а также информацию о грантовой поддержке по различным направлениям агробизнеса. Например, фермеры могут изучить субсидии на закупку семенного материала, племенного молодняка, выращивания картофеля и овощей на открытом грунте, производства молока и другие меры поддержки разных направлений сельхозпредпринимательства.

– Зачастую аграриям непросто разобраться в правовой базе субсидий и грантов и понять, могут ли они претендовать на участие в той или иной программе господдержки агросектора. Мы агрегировали и структурировали информацию по всем доступным мерам поддержки в рамках одного цифрового сервиса, сэкономив фермерам время и ресурсы на поиск необходимой информации. Мы уверены, что данный сервис облегчит аграриям доступ к программам государственной поддержки и поможет в развитии бизнеса, – говорит заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

Пользователи сервиса могут ознакомиться с подробной информацией по каждой субсидии или гранту. Правовая база по программам поддержки (приказы, распоряжения, постановления и иные нормативно-правовые акты), а также подробные условия, порядок и нюансы выделения субсидии в зависимости от статуса получателя доступны для скачивания на любом устройстве. Также эксперты сервиса «Свое Фермерство» собрали ссылки для подачи заявок по наиболее популярным выгодным программам кредитования с господдержкой по льготной ставке для агросектора. Поиск мер поддержки по названию, а также по региону позволяет ознакомиться сразу со всеми вариантами и программами господдержки в регионе деятельности агрария.

Реклама. АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3