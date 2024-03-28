Омск-Информ
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·Общество

Управление Минюста Омской области возглавил Павел Данченко.
Начальником Управления Минюста Омской области стал Павел Данченко. Соответствующие изменения появились в ЕГРЮЛ.
В 2007 году Павел Данченко занял пост первого заместителя прокурора Омска, после он отправился трудиться помощником прокурора Белгородской области, а затем возглавил Управление Генпрокуратуры по СФО. Три года назад омич вернулся на должность первого заместителя прокурора в Омске.
Должность главы регионального управления Минюста до февраля текущего года занимал Алексей Сокольников.
·Общество

Управление Минюста Омской области возглавил Павел Данченко.
Начальником Управления Минюста Омской области стал Павел Данченко. Соответствующие изменения появились в ЕГРЮЛ.
В 2007 году Павел Данченко занял пост первого заместителя прокурора Омска, после он отправился трудиться помощником прокурора Белгородской области, а затем возглавил Управление Генпрокуратуры по СФО. Три года назад омич вернулся на должность первого заместителя прокурора в Омске.
Должность главы регионального управления Минюста до февраля текущего года занимал Алексей Сокольников.