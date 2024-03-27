Она не соблюла условие выплаты и не сообщила, что больше не имеет на нее права.

Она не соблюла условие выплаты и не сообщила, что больше не имеет на нее права.

Полтавский суд обязал 22-летнюю местную жительницу вернуть 79 657 рублей, которые она получила в качестве пенсии по потере кормильца. Выплата полагается детям до 18 лет или до 23 лет в случае очного обучения. Девушка поступила в омский авиационный колледж, но ее отчислили. Об отчислении в пенсионный фонд она не сообщила и с сентября 2022 года по март 2023-го получала деньги незаконно.

В суд девушка не явилась, поэтому заседание провели без нее. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Отметим, что, если девушка не оспорит решение, ей придется выплатить не только сумму незаконно полученной пенсии, но и госпошлину, уплаченную пенсионным фондом при обращении в суд.