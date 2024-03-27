Надбавку получат не только учителя и воспитатели, но и другие работники образовательных учреждений.

Надбавку получат не только учителя и воспитатели, но и другие работники образовательных учреждений.

В апреле омским работникам сферы образования планируют повысить оклады. В среднем они вырастут на 5,5 %. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии города. Согласно документу, прибавку получат не только учителя и воспитатели, но и остальное работники образовательных учреждений.

Так, оклады воспитателей в детских садах будут увеличены на 499–550 руб., в зависимости от квалификации сотрудника. Помощникам воспитателей и младшим воспитателям дополнительно начислят 394–429 руб. Медицинским работникам, трудящимся в учреждениях образования, оклады увеличат на 412–453 руб. Оклады учителей школ повысятся на 499–550 руб. Их окладная часть составит от 9569 до 10550 рублей.

Значительным изменением является увеличение срока, в течение которого работники будут получать повышенный оклад. По новым правилам, он будет выплачиваться в течение 5 лет вместо предыдущих 3. Надбавка будет зависеть от педагогического стажа и составит от 50 до 100 % оклада. Повышенный оклад выплачивается с момента трудоустройства в образовательное учреждение.