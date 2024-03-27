Омск-Информ
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·Общество

По словам губернатора, это поможет поднять экономику региона и обеспечить его новыми рабочими местами.

Губернатор Виталий Хоценко предложил минскому машиностроительному предприятию «Амкодор» открыть свой филиал в Омске. По словам Хоценко, это поможет повысить региональную экономику и обеспечить новые рабочие места.

– Посетили в Минске предприятие «Амкодор» – одно из крупнейших производств машиностроительной техники на всем постсоветском пространстве. Линейка представлена дорожной, строительной техникой, лесными и коммунальными машинами и поставляется на рынки более 30 стран мира. Высказал нашу заинтересованность в размещении производства «Амкодор» в Омской области. Для нас это инвестиции в региональную экономику и новые рабочие места, – добавил глава региона.

Отметим, что сейчас омский губернатор находится с рабочей поездкой в Белоруссии.

·Общество

По словам губернатора, это поможет поднять экономику региона и обеспечить его новыми рабочими местами.

Губернатор Виталий Хоценко предложил минскому машиностроительному предприятию «Амкодор» открыть свой филиал в Омске. По словам Хоценко, это поможет повысить региональную экономику и обеспечить новые рабочие места.

– Посетили в Минске предприятие «Амкодор» – одно из крупнейших производств машиностроительной техники на всем постсоветском пространстве. Линейка представлена дорожной, строительной техникой, лесными и коммунальными машинами и поставляется на рынки более 30 стран мира. Высказал нашу заинтересованность в размещении производства «Амкодор» в Омской области. Для нас это инвестиции в региональную экономику и новые рабочие места, – добавил глава региона.

Отметим, что сейчас омский губернатор находится с рабочей поездкой в Белоруссии.