Омск-Информ
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·Происшествия

Такие данные привел Центр медицины катастроф. При этом только 60 человек остаются в московских больницах.

Число пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возрасло до 360 человек. Такие данные приводит Федеральной центр медицины катастроф.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах находятся 60 пострадавших. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии.

По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек. Накануне МЧС опубликовало список из 120 человек, чья гибель подтверждена. Список обещают корректировать.

·Происшествия

Такие данные привел Центр медицины катастроф. При этом только 60 человек остаются в московских больницах.

Число пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возрасло до 360 человек. Такие данные приводит Федеральной центр медицины катастроф.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах находятся 60 пострадавших. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии.

По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек. Накануне МЧС опубликовало список из 120 человек, чья гибель подтверждена. Список обещают корректировать.