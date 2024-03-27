Такие данные привел Центр медицины катастроф. При этом только 60 человек остаются в московских больницах.

Такие данные привел Центр медицины катастроф. При этом только 60 человек остаются в московских больницах.

Число пострадавших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возрасло до 360 человек. Такие данные приводит Федеральной центр медицины катастроф.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных больницах находятся 60 пострадавших. Почти в три раза уменьшилось количество пациентов в крайне тяжелом состоянии.

По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек. Накануне МЧС опубликовало список из 120 человек, чья гибель подтверждена. Список обещают корректировать.