Первый рейс трамвая № 1 будет отправляться ранним утром, а последний – поздним вечером. Интервал движения составит 20 минут.

Первый рейс трамвая № 1 будет отправляться ранним утром, а последний – поздним вечером. Интервал движения составит 20 минут.

В департаменте транспорта опубликовали расписание движения трамвая по маршруту № 1, который с 1 апреля начнет свою работу в течение всего дня. Как отметили в ведомстве, теперь добраться от Амурского поселка до улицы Богдана Хмельницкого через Октябрьский мост омичам станет проще и быстрее.

Так, первый рейс будет отправляться от конечной остановки в 5 часов 32 минуты, а последний – в 21 час 40 минут. Интервал движения составит примерно 20 минут. В рабочие дни на маршруте будут работать 5 вагонов, в выходные – 3.