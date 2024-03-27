Со следующего месяца трамваи начнут ездить по маршруту № 1 в течение всего дня.

Со следующего месяца трамваи начнут ездить по маршруту № 1 в течение всего дня.

С 1 апреля трамваи начнут ходит по маршруту № 1 в течение всего дня. В настоящее время трамваи по этому маршруту функционируют только в утреннее и вечернее время. Об изменениях рассказал мэр Сергей Шелест. Он отметил, что многие омичи просили подобных изменений.

– Таким образом, улучшится транспортное сообщение от улицы Богдана Хмельницкого до Амурского поселка через Октябрьский мост. Трамвай не стоит в пробках, едет без помех со стороны прочего транспорта, – заявил Шелест.

По выходным на маршруте будет задействовано 3 вагона, которые будут совершать 21 рейс. В будние дни на маршрут будет выходить 5 вагонов, совершающих 38 рейсов в каждом направлении.