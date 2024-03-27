Омск-Информ
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·Общество

Место Олега Хилько, который сейчас возглавляет ТГК-11, занял руководитель из Томска Иван Ющенко.

В компании «Омск РТС» снова сменилось руководство. На этот раз организацию возглавил томич Иван Ющенко. Информация об этом появилась вчера, 26 марта, в ЕГРЮЛ. На этом посту Ющенко сменил Олега Хилько, который в сентябре прошлого года возглавил АО «ТГК-11», а в феврале этого года и «Омск-РТС».

Отметим, что Ющенко работал заместителем генерального директора по энергосбытовой деятельности в АО «Томск РТС».

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·Общество

Место Олега Хилько, который сейчас возглавляет ТГК-11, занял руководитель из Томска Иван Ющенко.

В компании «Омск РТС» снова сменилось руководство. На этот раз организацию возглавил томич Иван Ющенко. Информация об этом появилась вчера, 26 марта, в ЕГРЮЛ. На этом посту Ющенко сменил Олега Хилько, который в сентябре прошлого года возглавил АО «ТГК-11», а в феврале этого года и «Омск-РТС».

Отметим, что Ющенко работал заместителем генерального директора по энергосбытовой деятельности в АО «Томск РТС».

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