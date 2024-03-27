«Меценатом года» стал гендиректор ГК «Стройбетон» Александр Сасин. Такое решение приняли омские депутаты.

«Меценатом года» стал гендиректор ГК «Стройбетон» Александр Сасин. Такое решение приняли омские депутаты.

В Омске выбрали «Мецената года – 2023». Им стал генеральный директор ГК «Стройбетон» Александр Сасин. Под его патронатом находится средняя школа № 81. Соответствующее постановление приняли сегодня, 27 марта, на пленарном заседании горсовета.

– Основателем меценатства в городе является мэр Сергей Шелест. И в прошлом году мы впервые ввели такое звание, как «Меценат года». В этом году также депутаты горсовета по представлению рабочей группы под руководством Инны Елецкой выбрали победителя этого конкурса – «Стройбетон». Соответственно, после решения горсовета будет торжественное мероприятие, где победителю вручат награду, – рассказал председатель горсовета Владимир Корбут.

Вице-мэрОмска Владимир Куприянов отметил, что проект «Меценат» существует уже третий год.

– Проект достаточно динамично продвигается вперед. Сегодня подписано уже 30 соглашений с меценатами на разные социальные объекты. В основном это объекты сферы образования. Выделить вклад мецената мы хотим почетным званием. Звание присваиваем второй раз в этом году. Комиссия работает в достаточно жестких рамках. Она рассматривает ходатайство на присвоение звания «Меценат года» только единогласным решением. После этого депутаты горсовета утверждают его, – добавил Куприянов.

Александр Сасин получит знак отличия 13 апреля. Награждение приурочено ко Дню мецената и благотворителя.