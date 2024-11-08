Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Претендентам на это почетное звание нужно заключить с городскими властями договор о пожертвовании.

В Омске решили изменить порядок присвоения почетного звания «Меценат года». Сейчас его присваивают за взаимодействие по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития муниципальных учреждений на территории города. В основном речь идет о ремонте городских школ.

Мэрия предложила давать звание «Меценат года» еще и тем, кто заключит с городом договор о пожертвовании. Этот вопрос будут рассматривать на ближайшем заседании комитета по вопросам местного самоуправления, сообщает Город55. Оно пройдет на следующей неделе.

К настоящему моменту звание «Меценат года» присвоено руководителям двух строительных компаний Омска.

·Экономика/Бизнес

Претендентам на это почетное звание нужно заключить с городскими властями договор о пожертвовании.

В Омске решили изменить порядок присвоения почетного звания «Меценат года». Сейчас его присваивают за взаимодействие по вопросам организации сотрудничества в сфере социально-экономического развития муниципальных учреждений на территории города. В основном речь идет о ремонте городских школ.

Мэрия предложила давать звание «Меценат года» еще и тем, кто заключит с городом договор о пожертвовании. Этот вопрос будут рассматривать на ближайшем заседании комитета по вопросам местного самоуправления, сообщает Город55. Оно пройдет на следующей неделе.

К настоящему моменту звание «Меценат года» присвоено руководителям двух строительных компаний Омска.