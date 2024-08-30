Накануне Дня знаний мэр Омска побывал в городской гимназии № 146, которую за короткий срок удалось привести в порядок благодаря меценату.

В Омске набирает обороты проект «Меценатство», инициированный мэром города Сергеем Шелестом. Проект направлен на улучшение условий в образовательных учреждениях, а его участниками становятся успешные предприниматели и крупные бизнесмены, разделяющие позицию: нельзя только брать, нужно и отдавать.

Перед стартом очередного учебного года Сергей Шелест побывал в гимназии № 146, где встретился с одним из меценатов – генеральным директором ООО «Омск Сайдинг Инвест» Хусайном Закриевым. Вместе они оценили объем проделанных в учебном учреждении ремонтных работ. За короткий срок сделать удалось многое: новый вид обрели рекреации и коридоры; были отремонтированы туалеты; заработали душевые в спортивном зале; появились нормальные условия в раздевалках; приведена в порядок проводка. Сейчас строители заканчивают работы на теплице и укладывают специальное резиновое покрытие на входной группе; помимо прочего, отремонтирован асфальт на территории гимназии. По словам директора гимназии Татьяны Матвеевой, все проводимые работы согласовываются детально, меценат внимательно относится к пожеланиям педагогов и потребностям учреждения. К примеру, теплица, в которой выращивается рассада для школьных клумб, при постройке в 1990 году была остеклена простым оконным стеклом. Теперь, по просьбе учителя биологии, использован специальный тепличный поликарбонат, обладающий повышенной износостойкостью и защищающий растения от слишком активного солнца.

– Обсудили с Хусайном Шемилевичем дальнейшие планы, в том числе косметический ремонт фасада школы, а также поговорили о социальных проектах, реализуемых ООО «Омск Сайдинг Инвест» и парком семейного отдыха «Вокруг света». Поблагодарил мецената за работу, будем и дальше сотрудничать в различных направлениях на благо нашего города и его жителей, – написал Шелест в своем Telegram-канале.

Добавим, что сейчас 29 бизнесменов работают над преображением школ в разных округах города. Меценатская программа, по словам мэра, будет расширяться и дальше.