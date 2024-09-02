Губернатор Омской области вместе с супругой сфотографировались вместе с дочерью-выпускницей и сыном-первоклассником.

Сегодня, 2 сентября, проходят школьные линейки во всех учебных заведениях. Не остался в стороне и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава региона вместе с супругой Аленой отвели детей на школьные линейки.

После чего запечатлелись на семейном снимке. Судя по всему, с родителями отправились в школу сын-первоклассник и дочь-выпускница.

– Проводили и своих школьников на учебу. В добрый путь! – подписал фото в своем телеграмм-канале Хоценко.

Стоит отметить, что это первый глава Омской области, регулярно появляющийся на публике с женой и детьми. Всего у Виталия Хоценко 6 наследников.