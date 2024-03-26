Омск-Информ
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·Авто

Сразу 6 машин пострадали при заезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ.

Сегодня, 26 марта, при заезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске сразу у шести машин пробило колеса. Автомобили были вынуждены остановиться у остановки «Арена». О случившемся рассказали в социальных сетях.

– Куда смотрит администрация Омска? При заезде на мост 6 машин пробили колеса. Кто восстановит ущерб? – пишет автор поста.

В комментариях под сообщением автолюбителям посоветовали решить проблему через ГИБДД.

·Авто

Сразу 6 машин пострадали при заезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ.

Сегодня, 26 марта, при заезде на мост имени 60-летия ВЛКСМ в Омске сразу у шести машин пробило колеса. Автомобили были вынуждены остановиться у остановки «Арена». О случившемся рассказали в социальных сетях.

– Куда смотрит администрация Омска? При заезде на мост 6 машин пробили колеса. Кто восстановит ущерб? – пишет автор поста.

В комментариях под сообщением автолюбителям посоветовали решить проблему через ГИБДД.