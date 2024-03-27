Новый продукт максимально удобен для клиентов и позволяет получить деньги на длительный срок.

Новый продукт максимально удобен для клиентов и позволяет получить деньги на длительный срок.

МТС Банк запустил новый продукт – кредитование на любые цели под залог автомобиля. Заемщики могут получить сумму до 5 млн рублей на срок до 5 лет. Мы рассмотрим основные условия и требования, а также преимущества данного предложения от МТС Банка.

Основные условия

Минимальная процентная ставка по кредиту составляет 10,5 % годовых. Для этого необходимо оформить полис страхования заемщика. Это обеспечивает дополнительную защиту клиента и позволяет снизить процентную ставку.

Автомобиль должен находиться в собственности заемщика, не иметь обременения и быть произведенным в одной из следующих стран: Россия, Китай, Южная Корея, Япония, страны Европы или США. Возраст – не более 10 лет. Пробег – менее 250 тыс. км, стоимость – от 500 тыс. рублей. Также необходимо наличие полиса ОСАГО и отсутствие истории эксплуатации в службах коммерческого транспорта.

Преимущества кредита

Одним из основных преимуществ данного кредитного продукта является возможность продолжать пользоваться автомобилем. Паспорт транспортного средства остается у клиента, что позволяет ему сохранить мобильность и комфорт в повседневной жизни.

Оформление заявки

Заявку на кредит под залог автомобиля можно оформить на официальном сайте МТС Банка. После заполнения необходимых данных и предоставления требуемых документов клиент может получить кредит в личном кабинете или обратиться в отделение банка. Процесс оформления кредита удобен и прост для заемщика.

Полная информация об условиях кредита доступна на сайте МТС Банка.