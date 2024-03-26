В пятикомнатных апартаментах в стиле лофт огромная кухня, иностранные отделочные материалы и мебель, а также система «Умный дом».

В пятикомнатных апартаментах в стиле лофт огромная кухня, иностранные отделочные материалы и мебель, а также система «Умный дом».

В элитном доме № 6 на улице Красина выставили на продажу 5-комнатную квартиру за 61 млн рублей. Жилье 2006 года постройки располагается на 8-м этаже девятиэтажного здания и занимает площадь в 280 «квадратов». Трехуровневую квартиру отличают огромная кухня в 60 кв. м и потолки в 3,3 метра.

На первом уровне располагаются просторная прихожая с гардеробом, гостиная и кухня, на втором – детская и взрослая спальни, на третьем – кабинет. Уточняется, что перепланировка согласована и поставлена на учет.

Продавец элитного объекта сообщает, что ремонт выполняли без оглядки на смету. Весь интерьер в стиле лофт выполнен в серо-коричневых тонах. Паркетная плитка из массива дуба, итальянский кухонный гарнитур и система «Умный дом». Покупателю обещают потрясающий вид на исторический центр Омска и всю необходимую инфраструктуру.

В разговоре с обозревателем «Омск-информа», обратившимся под видом потенциального покупателя, представитель агентства недвижимости назвал причину продажи объекта.

– Владелец жилья собирается переезжать на постоянное место жительства в Москву. Поэтому и продает квартиру, – пояснил риэлтор.

При этом хозяина квартиры представитель агентства недвижимости предпочел не называть.