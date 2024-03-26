Омск-Информ
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·Общество

На остановке общественного транспорта «Фрунзе» разрушились тактильные плиты и бордюрные камни.
Омская прокуратура проверила качество благоустройства остановки общественного транспорта «Фрунзе», которая находится возле сквера им. А. И. Казанника на улице Герцена.
Оказалось, что там разрушились и имеют дефекты 86 тактильных плиток и 17 метров бордюрного камня.
– В связи с ненадлежащим выполнением работ по контракту, несвоевременным принятием мер в рамках гарантийных обязательств, прокуратура г. Омска внесла представления в ООО «Стройсервис», а также в БУ г. Омска УДХБ, – отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство будет контролировать устранение нарушений.
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·Общество

На остановке общественного транспорта «Фрунзе» разрушились тактильные плиты и бордюрные камни.
Омская прокуратура проверила качество благоустройства остановки общественного транспорта «Фрунзе», которая находится возле сквера им. А. И. Казанника на улице Герцена.
Оказалось, что там разрушились и имеют дефекты 86 тактильных плиток и 17 метров бордюрного камня.
– В связи с ненадлежащим выполнением работ по контракту, несвоевременным принятием мер в рамках гарантийных обязательств, прокуратура г. Омска внесла представления в ООО «Стройсервис», а также в БУ г. Омска УДХБ, – отметили в прокуратуре.
Надзорное ведомство будет контролировать устранение нарушений.
1508