Компанию «Стройреконструкция» забраковали из-за несоответствия требованиям. Организация пожаловалась в УФАС, но отозвала свои претензии.

Компанию «Стройреконструкция» забраковали из-за несоответствия требованиям. Организация пожаловалась в УФАС, но отозвала свои претензии.

Неудачу потерпела очередная попытка бюджетного учреждения «Омскоблстройзаказчик» найти нового подрядчика для завершения строительства школы в Исилькуле. По результатам аукциона 14 марта единственная заявка компании «Стройреконструкция» из города Красногорска Московской области были отклонена.

Как следует из документов закупки, организация пожелала завершить работы на объекте по начальной стоимости, 589,5 млн рублей. Конкурсная комиссия посчитала, что у «Стройреконструкции» отсутствует договор субподряда и необходимый опыт работы строительства подобных социальных объектов.

Однако подмосковная фирма не сдалась и подала жалобу в УФАС по Омской области, посчитав свои навыки достаточными для возведения школы. Впрочем, спустя время «Стройреконструкция» отозвала свои претензии.

Напомним, школу строят с 2020 года в Исилькуле, подрядчика меняли уже несколько раз. Объект готов на 40 %, его хотят завершить в этом году.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц регионального Минстроя и БУ «Омскоблстройзаказчик» за нецелевое расходование бюджетных средств при строительстве школы в Исилькуле.