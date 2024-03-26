Эти профессии оказались самыми востребованными в этом месяце.

Эти профессии оказались самыми востребованными в этом месяце.

Эксперты представили список вакансий, которые оказались самыми востребованными в этом месяце. Так, больше всего в регионе не хватает продавцов-кассиров и продавцов-консультантов – предложения для таких специалистов составляют 6,7 % от всего количества вакансий.

Также в этот список вошли водители, менеджеры по продажам, врачи и повара. По обыкновению активно ищут в регионе машинистов, бухгалтеров, инженеров-проектировщиков, разнорабочих, операторов call-центра, слесарей и других.

Специалисты отмечают, что в марте в регионе также не хватает врачей – на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме при норме 4.