Горожане смогут задать специалистам вопросы по трудовому, уголовному, административному и гражданскому праву.
В ближайшую пятницу, 29 марта, специалисты омского отделения Ассоциации юристов России проведут бесплатные консультации. Жители смогут задать свои вопросы на тему трудового, уголовного, административного и гражданского права.
Консультации будут проходить в аппарате регионального омбудсмена (Красный Путь, 9, офис 321, 3 этаж) с 9:00 до 13:00. Требуется предварительная запись по телефону +7 (3812) 21-31-77.
Консультации организуют уполномоченный Омской области по правам человека и Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» в рамках Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи. Правовые консультации планируются также 28 июня, 27 сентября и 20 ноября.