Юристы, предприниматели, представители правоохранительных структур и органов госвласти обсудят пути улучшения делового климата в регионе.

Юристы, предприниматели, представители правоохранительных структур и органов госвласти обсудят пути улучшения делового климата в регионе.

В омском Конгресс-холле 17 мая начнет свою работу первый региональный юридический форум «Безопасный бизнес», в рамках которого состоится открытый диалог предпринимателей, представителей региональных ведомств и контролирующих структур. Организатором мероприятия стало Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» (АЮР) при поддержке правительства Омской области.

В программе: дискуссии о моратории на проверки, налоговых рисках, земельных правоотношениях, интеллектуальной собственности, защите персональных данных, субсидиарной ответственности при банкротстве, дроблении бизнеса, сотрудничестве с госструктурами и многом другом, мастер-классы по переговорам, выступления экспертов. Среди них, например, руководитель УФНС Омской области Ольга Шмакова, первый заместитель главного пристава Омской области Дарья Смолянова, заместитель прокурора Омской области Дмитрий Егоров, первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Александр Матненко, уполномоченный Омской области по правам предпринимателей Юрий Герасименко. В качестве приглашенных экспертов на форуме «Безопасный бизнес» президент Международной ассоциации юристов и медиаторов Елена Гизерская, вице-президент и член совета Федеральной палаты адвокатов РФ, старший преподаватель НИУ ВШЭ Елена Ававакян, председатель ассоциации «Банкротный клуб», консультант Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева при президенте РФ Олег Зайцев и другие московские юристы.

Спикеры форума составили свои доклады так, чтобы они были интересны и полезны предпринимателям и владельцам бизнеса, руководителям компаний и структурных подразделений, юристам, бухгалтерам и HR-специалистам. Вход свободный, но обязательна регистрация на сайте форума.