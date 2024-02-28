Омск-Информ
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·Происшествия

Мужчина брал деньги, но не выполнял свои обязанности. Жертвами обмана стали пять клиентов.

Тарский городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который признан виновным по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина оказывал местным жителям юридические услуги по разделу имущества и приобретению автомобиля или жилья. Однако после получения денег юрист не спешил выполнять свою работу.

– Таким образом, в период с 2020 по 2022 год мужчина обманул 5 граждан, причинив ущерб на общую сумму более 400 тыс. рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить причиненный ущерб.

·Происшествия

Мужчина брал деньги, но не выполнял свои обязанности. Жертвами обмана стали пять клиентов.

Тарский городской суд вынес приговор в отношении 40-летнего местного жителя, который признан виновным по статье «Мошенничество».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина оказывал местным жителям юридические услуги по разделу имущества и приобретению автомобиля или жилья. Однако после получения денег юрист не спешил выполнять свою работу.

– Таким образом, в период с 2020 по 2022 год мужчина обманул 5 граждан, причинив ущерб на общую сумму более 400 тыс. рублей, – добавили в надзорном ведомстве.

Мужчина получил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, ему придется выплатить причиненный ущерб.