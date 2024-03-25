Омск-Информ
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·Общество

Осужденные займутся пошивом летней формы для МЧС.
Омская исправительная колония № 7 заключила контракт на пошив летних костюмов для МЧС. Шить форму для спасателей будут заключенные.
– Благодаря трудоустройству осужденные имеют возможность выплачивать исковые обязательства,  –  отметил заместитель начальника учреждения Максим Алексеев.
В самом исправительном учреждении отмечают, что при пошиве одежды используются только высококачественные материалы. Выполнят заказ 6 осужденных, которые будут получать за это зарплату.
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·Общество

Осужденные займутся пошивом летней формы для МЧС.
Омская исправительная колония № 7 заключила контракт на пошив летних костюмов для МЧС. Шить форму для спасателей будут заключенные.
– Благодаря трудоустройству осужденные имеют возможность выплачивать исковые обязательства,  –  отметил заместитель начальника учреждения Максим Алексеев.
В самом исправительном учреждении отмечают, что при пошиве одежды используются только высококачественные материалы. Выполнят заказ 6 осужденных, которые будут получать за это зарплату.
1250