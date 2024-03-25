На улицах города появились баннеры, на которых изображены многодетные семьи. Они призваны создать новые социальные нормы.

На улицах города появились баннеры, на которых изображены многодетные семьи. Они призваны создать новые социальные нормы.

В Омской области стартовала новая рекламная кампания в рамках Года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в региональном Минтруде, на улицах Омска появилось 20 баннеров, на которых изображена счастливая многодетная семья и слоган «Нам есть куда расти».

Щиты с новой социальной рекламой с прошлой недели размещены во всех районах города. Их можно увидеть на улицах Маяковского, Фрунзе, Жукова, Масленникова, Суворова, Мельничной, Кирова, Заозерной, 15-й Рабочей, на бульваре Архитекторов, проспекте Мира и в других местах.

– Ключевая задача социальной рекламной кампании «Нам есть куда расти» состоит в том, чтобы на примерах реальных семей демонстрировать дружные и доверительные отношения между родными и близкими, рассказывать о тех, для кого важнейшей опорой в жизни является традиционная семья, – говорит заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. – Сегодня не менее важно воспитывать подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, где большие крепкие семьи, забота о детях и родителях являются неотъемлемыми элементами современной жизни.

Новая социальная реклама призвана привлечь внимание жителей Омской области и создать новые социальные нормы, тренд на многодетность.

– В образах, которые размещены на городских билбордах, каждый житель может узнать себя и увидеть свою, по-настоящему значимую, роль в создании успешной, любящей, крепкой и благополучной семьи. Слоган всероссийской социальной кампании – «Нам есть куда расти». Действительно, нам есть куда расти, нам есть кем и чем гордиться! – добавил министр.

Кроме того, региональный Минтруд в рамках Года семьи продолжает проект «Семейные истории», целью которого является популяризация и укрепление положительного образа материнства, отцовства и детства. Проект посвящен семьям, живущим в Омской области, – многодетным, молодым, приемным. Тем, кто является примером приверженности национальным традициям, укрепления многопоколенных связей. На минувшей неделе героями проекта стали председатель совета по делам многодетных семей Омской области Нина Попсуй и ее супруг Владислав Сухих, которые рассказали о своих семейных традициях.