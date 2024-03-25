На улицах города появились баннеры, на которых изображены многодетные семьи. Они призваны создать новые социальные нормы.
В Омской области стартовала новая рекламная кампания в рамках Года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным. Как сообщили в региональном Минтруде, на улицах Омска появилось 20 баннеров, на которых изображена счастливая многодетная семья и слоган «Нам есть куда расти».
Щиты с новой социальной рекламой с прошлой недели размещены во всех районах города. Их можно увидеть на улицах Маяковского, Фрунзе, Жукова, Масленникова, Суворова, Мельничной, Кирова, Заозерной, 15-й Рабочей, на бульваре Архитекторов, проспекте Мира и в других местах.
– Ключевая задача социальной рекламной кампании «Нам есть куда расти» состоит в том, чтобы на примерах реальных семей демонстрировать дружные и доверительные отношения между родными и близкими, рассказывать о тех, для кого важнейшей опорой в жизни является традиционная семья, – говорит заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. – Сегодня не менее важно воспитывать подрастающее поколение в духе традиционных ценностей, где большие крепкие семьи, забота о детях и родителях являются неотъемлемыми элементами современной жизни.
Новая социальная реклама призвана привлечь внимание жителей Омской области и создать новые социальные нормы, тренд на многодетность.
– В образах, которые размещены на городских билбордах, каждый житель может узнать себя и увидеть свою, по-настоящему значимую, роль в создании успешной, любящей, крепкой и благополучной семьи. Слоган всероссийской социальной кампании – «Нам есть куда расти». Действительно, нам есть куда расти, нам есть кем и чем гордиться! – добавил министр.
Кроме того, региональный Минтруд в рамках Года семьи продолжает проект «Семейные истории», целью которого является популяризация и укрепление положительного образа материнства, отцовства и детства. Проект посвящен семьям, живущим в Омской области, – многодетным, молодым, приемным. Тем, кто является примером приверженности национальным традициям, укрепления многопоколенных связей. На минувшей неделе героями проекта стали председатель совета по делам многодетных семей Омской области Нина Попсуй и ее супруг Владислав Сухих, которые рассказали о своих семейных традициях.