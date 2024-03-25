Евгений Самбурский пропал в райцентре Нововаршавка еще в 2009 году. До сих пор о мужчине ничего не известно.

Евгений Самбурский пропал в райцентре Нововаршавка еще в 2009 году. До сих пор о мужчине ничего не известно.

В Омской области продолжаются поиски без вести пропавшего 34-летнего Евгения Самбурского, который пропал еще 12 марта 2009 года.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, Евгений исчез в райцентре Нововаршавка. От магазина «Светлана» он направился в сторону своего дома по улице Северной. Однако домой сельчанин так и не вернулся. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Омичей, которые что-либо знают о местонахождении мужчины, просят сообщать по телефонам: 395-506, 8-38152-21353 или 102.