В ближайшие дни жителей региона ожидает теплая погода. Однако вместе с плюсовой температурой в регион придут дожди.

В ближайшие дни жителей региона ожидает теплая погода. Однако вместе с плюсовой температурой в регион придут дожди.

В Омскую область пришла настоящая весна. Согласно прогнозу омских синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидается довольно теплая погода. Так, днем 26 марта воздух прогреется до +2…+7 °, ночью станет прохладнее до –2…–7 °, при прояснении до –12 °. В ночное время возможен туман, на дорогах – гололед.

27 марта днем столбик термометра будет держаться на отметке +4…+9 °, ночью 0…–5 °.Местами по региону пройдут дожди и снег.

28 марта будет еще теплее: днем прогнозируется +5…+10 °, ночью –3…+2 °. Также синоптики обещают дожди, которые пройдут в ночное время.