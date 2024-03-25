Из-за теракта в подмосковном «Крокусе» руководители парка «Вокруг света» пока не планируют запускать аттракционы. Когда они вновь начнут работать, не сообщают.

Из-за теракта в подмосковном «Крокусе» руководители парка «Вокруг света» пока не планируют запускать аттракционы. Когда они вновь начнут работать, не сообщают.

Сегодня, 25 марта, в Омске в парке «Вокруг света», который расположен на «Зеленом острове», по-прежнему не будут работать все аттракционы, включая иллюминацию на колесе обозрения. Связано это с трагическими событиями в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как сообщили в пресс-службе парка, в штатном режиме будет работать терминал парка – VR-арена, Активити парк и зона игровых автоматов.

Напомним, все аттракционы на территории парка перестали работать еще 23 марта.