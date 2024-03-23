Когда можно будет снова на них покататься, омичам пока не сообщают.

Когда можно будет снова на них покататься, омичам пока не сообщают.

Аттракционы в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ и Советском парке сегодня работать не будут. Когда их запустят снова, пока не сообщается.

В парке «Вокруг света» также не будут включать зимние аттракционы и подсветку колеса обозрения. В штатном режиме будет работать терминал парка: vr-арена, активити-парк, зона игровых автоматов.

Ранее в регионе также отменили все спектакли и массовые мероприятия. О переносе выступлений сообщил и цирк.