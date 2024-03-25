Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

За очистку городской канализации власти обещают заплатить 2,4 млн рублей. Работы нужно вести каждый день.

В Омске ищут поставщика, который занимался бы промывкой канализации на территории города. За работы власти готовы заплатить 2,4 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Рабочие должны будут промыть канализацию с помощью гидродинамической машины, трубопровод которой должен составлять от 150 до 1000 мм диаметра. Работа машин будет вестись ежедневно. Причем рабочее давление гидродинамической установки должно быть не меньше 170 бар.

1435
·Общество

За очистку городской канализации власти обещают заплатить 2,4 млн рублей. Работы нужно вести каждый день.

В Омске ищут поставщика, который занимался бы промывкой канализации на территории города. За работы власти готовы заплатить 2,4 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Рабочие должны будут промыть канализацию с помощью гидродинамической машины, трубопровод которой должен составлять от 150 до 1000 мм диаметра. Работа машин будет вестись ежедневно. Причем рабочее давление гидродинамической установки должно быть не меньше 170 бар.

1435