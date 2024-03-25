Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел возле дома № 24 на улице Кемеровской. Глыба разбила лобовое стекло машины.

В Омске на улице Кемеровской глыба льда упала с крыши на припаркованную машину. Инцидент произошел возле дома № 24. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. На фото видно, что у автомобиля пробито лобовое стекло, а на капоте и вокруг машины стались остатки льда.

– На Кемеровской, 24, сход ледяных глыб с крыши дома сильно повредил автомобиль, – пишет автор поста.

В комментариях под сообщением омичи заявили, что владелец машины сам виноват в произошедшем, так как припарковал ее в неположенном месте.

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·Происшествия

Инцидент произошел возле дома № 24 на улице Кемеровской. Глыба разбила лобовое стекло машины.

В Омске на улице Кемеровской глыба льда упала с крыши на припаркованную машину. Инцидент произошел возле дома № 24. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. На фото видно, что у автомобиля пробито лобовое стекло, а на капоте и вокруг машины стались остатки льда.

– На Кемеровской, 24, сход ледяных глыб с крыши дома сильно повредил автомобиль, – пишет автор поста.

В комментариях под сообщением омичи заявили, что владелец машины сам виноват в произошедшем, так как припарковал ее в неположенном месте.

1373