Кандидаты и доктора наук, устроенные в университет на полную ставку, на протяжении трех семестров получают дополнительную финансовую поддержку.

Кандидаты и доктора наук, устроенные в университет на полную ставку, на протяжении трех семестров получают дополнительную финансовую поддержку.

В ОмГУ им. Ф.М. Достоевского с марта действует программа поддержки преподавателей. Она рассчитана на вновь принятых по основному месту работы в университет кандидатов наук в возрасте до 35 лет, докторов наук не старше 50 лет и направлена на стимулирование работников к качественному результату труда.

Программой предусмотрена финансовая поддержка сотрудников до момента оценки их работы в рамках действующей системы стимулирования. В течение трех семестров кандидатам наук ежемесячно выплачивается по 25 тыс. рублей, докторам наук – по 50 тысяч.

Для этого преподаватель должен быть трудоустроен в университет на полную ставку по основному месту работы. Кандидаты и доктора наук должны иметь необходимые публикации, что принесет им дополнительные баллы, согласно университетской системе учета результативности.

Сегодня перед ОмГУ им. Ф.М. Достоевского стоят большие задачи: выход на новый уровень развития, формирование нового образа университета. Это требует обновления кадрового состава, пополнения его новыми силами – активными, амбициозными, готовыми развиваться профессионально и умеющими работать в команде. Инновационная инфраструктура вуза, программы поддержки преподавателей, действующие в ОмГУ, открывают большие возможности для молодых и опытных исследователей.

На участие в программе поддержки преподавателей уже поданы первые анкеты.